Kunduz,"Usa sapeva di ospedale Msf"

Gli analisti delle operazioni speciali americane sapevano che l'obiettivo bombardato il 3 ottobre a Kunduz fosse un ospedale dei Medici senza frontiere. I tecnici stavano prendendo informazioni in merito al sito poiché credevano che fosse usato dai talebani per coordinare le loro attività. Non è chiaro se i vertici militari fossero al corrente di queste informazioni. La Casa Bianca ha affermato di non essere a conoscenza del rapporto.