Kosovo, scontri con polizia a Mitrovica: 32 feriti, 5 sono gravi

Nell'intervento della polizia kosovara contro una riunione di serbi, lunedì, a Kosovska Mitrovica, nel quale è stato arrestato il capo dell'Ufficio governativo serbo per il Kosovo, Marko Djuric (poi espulso in Serbia), sono rimaste ferite 32 persone, 5 delle quali in modo grave. Fra i feriti anche il ministro dell'agricoltura del Kosovo, il serbo Nenad Rikalo. Lo ha detto il direttore del policlinico di Mitrovica nord (settore serbo), Milan Ivanovic.