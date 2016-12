Kobane libera, le donne della resistenza

12:18 - Hanno lo sguardo fiero, quello di chi non si abbassa alla prevaricazione, quello di chi combatte per la propria terra e per i propri figli: sono le donne di Kobane. Le guerriere della resistenza curda che insieme ai loro uomini hanno sconfitto l'assedio dell'Isis durato quattro mesi. Lunghe settimane nelle quali hanno difeso strenuamente quella città siriana a pochi metri dalla Turchia. Il baluardo della libertà lo hanno portato a casa. E in Rete spopolano le immagini delle nuove eroine: le troviamo di tutte le età, giovani, giovanissime, mature e anziane. Sono state identificate come partigiane, guerriere contro il nuovo fascismo, rappresentanti del movimento femminile proletario, prendendosi la solidarietà di donne e uomini. Sono quelle che hanno liberato la loro città: la vittoria contro i tagliagola del Califfato è anche merito loro.