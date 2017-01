Almeno 37 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in Kirghizistan , nei pressi della capitale Biskek . Il velivolo apparteneva a una compagnia turca privata, la MyCargo Airlines ed era partito da Hong Kong trasportando carichi per conto della Turkish Airlines. Durante l'atterraggio, il cargo si è schiantato contro le case vicine all'aeroporto. Secondo fonti kirghize, è escluso un attentato.

"Stando alle informazioni preliminari - ha spiegato il vicepremier kirghizo, Muhammetkaly Abulgaziev - la teoria dell'attacco terroristico è esclusa, probabilmente lo schianto è stato causato da un errore del pilota".



Il ministero della Salute kirghizo ha precisato che l'aereo, un Boeing 747, è precipitato in una zona residenziale adiacente all'aeroporto di Manas, il più importante del paese, a sud della capitale Biskek, distruggendo almeno 32 abitazioni. Un responsabile del Ministero per le situazioni di emergenza, Moukhammed Svarov, ha spiegato che l'aereo "si è schiantato nella fase di atterraggio a causa delle cattive condizioni meteorologiche".



Tra i morti ci sarebbero 4 membri dell'equipaggio e 33 abitanti del posto, tra i quali almeno 6 bambini. I soccorritori sono a lavoro nell'area del disastro. Fino al 2014, le Forze armate statunitensi sono state presenti con un'installazione militare nell'aeroporto di Manas, utilizzandola principalmente per le operazioni in Afghanistan.