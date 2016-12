Kim Jong-un ai nordcoreani: "Mangiate carne di cane, è un cibo supernutriente"

La carne di cane è un "superfood" , cioè un cibo altamente nutriente. E' questa l'ultima sparata del dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un , costretto a fare i conti con una popolazione con moltissimi poveri che non hanno da mangaire. Oltre a sostenere che il cane ha più vitamine del pollo, del manzo, del maiale e dell'anatra, è arrivato a suggerire di ammazzare i cani a bastonate per renderne la carne più saporita.

Per convincere i nordcoreani a mangiare carne di cane, Kim Jong-un ha avviato un vero e proprio bombardamento mediatico. Come riporta il Korea Times, il canale YouTube di propaganda nordcoreana DPRK Today sostiene che la carne di cane è ottima per lo stomaco e l'intestino.



Inoltre si citano vecchi proverbi, come quello secondo cui una sola fetta di carne di cane è sempre la miglior medicina. Tutto per convincere una popolazione affamata a nutrirsi con questa carne. Immediate le proteste degli animalisti, ma il regime di Kim Jong-un prosegue imperterrito nella sua campagna.