Kim Jong-nam, effettuata autopsia: nessun segno di punture sul corpo

I medici non hanno trovato segni di punture sul corpo di Kim Jong-nam, fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un, morto lunedì scorso a Kuala Lumpur, si teme avvelenato. La causa della morte deve essere quindi ancora determinata. Noor Hisham bin Abdullah, del ministero della Salute malese, spiega che le impronte digitali e quelle dentali sono state inviate a un laboratorio per ulteriori analisi, al fine di determinare le cause del decesso.