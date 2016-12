Killer Parigi, operazione antiterrorismo vicino alla casa di Abballa

Un'operazione dell'antiterrorismo è in corso a Mantes-la-Jolie, nell'hinterland di Parigi, vicino alla casa di Larossi Abballa, l'uomo che ha ucciso due funzionari di polizia. Dopo il duplice omicidio, il ministro dell'Interno, Bernard Cazeneuve, aveva promesso che lo Stato avrebbe fatto in modo che eventuali "complici" di Abballa non fossero "nelle condizioni di nuocere". Secondo fonti vicine all'inchiesta, un terzo sospetto è stato fermato.