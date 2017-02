Killer catamarano, De Cristofaro scomparso dal Portogallo

E' libero Filippo De Cristofaro, condannato all'ergastolo per l'omicidio della skipper Annarita Curina, 33 anni, uccisa il 10 giugno 1998 a colpi di machete dall'uomo che voleva rubarle il catamarano per raggiungere la Polinesia. Di De Cristofaro non si hanno più notizie da ottobre quando, dopo la seconda evasione da un carcere italiano, fu fermato in Portogallo. Lisbona non ha concesso l'estradizione e nel frattempo l'uomo si è reso irreperibile.