Kiev-Mosca: accordo per liberazione della "top-gun" Nadia Savchenko

Kiev e Mosca hanno trovato un accordo per la liberazione della "top-gun" ucraina Nadia Savchenko, caduta prigioniera dei ribelli filorussi e condannata per l'uccisione di due giornalisti. Lo ha annunciato Petro Poroshenko. "Sulla base degli sviluppi preliminari della mia telefonata con Putin - ha detto il presidente ucraino - mi sembra che si sia riusciti ad accordarci su una formula per la liberazione di Nadia".