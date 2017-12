Kiev, l'ex presidente georgiano Saakashvili fermato dalla polizia e liberato dai suoi sostenitori

Sakashvili invita la popolazione a una "protesta pcifica" - Una volta libero, Saakashvili ha invitato tutti gli abitanti della capitale ucraina a radunarsi nella piazza centrale di Kiev - Maidan Nezalenosti, cuore della rivolta del 2014 - per una "protesta pacifica" contro il presidente Poroshenko. "Non abbiate paura, noi non dobbiamo fuggire", ha detto.



In precedenza il suo legale, citato dalla testata online Meduza, aveva detto che la polizia ucraina aveva proceduto al suo fermo per il sospetto di "tentativo di abbattimento del regime costituzionale", mentre gli agenti dei servizi segreti sostengono che Sakashvili sia "sospettato di assistenza a membri di organizzazioni criminali e copertura della loro attività criminosa".