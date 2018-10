Khashoggi, Trump: sanzioni a Riad ma voglio parlare col principe

"Voglio parlare con il principe ereditario saudita prima di intraprendere i prossimi passi". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Il presidente Usa ha quindi spiegato che per l'omicidio Khashoggi preferirebbe "un certo tipo di sanzioni" contro l'Arabia Saudita, salvando però gli accordi per la vendita di armi che se messi in discussione metterebbero in difficoltà società e posti lavoro americani.