17:28 - I giornalisti uccisi in Francia sono "martiri della libertà". Così ha detto il segretario di Stato americano John Kerry sul terribile attentato contro il settimanale satirico, parlando in francese per rivolgersi direttamente al popolo del Paese colpito dalla strage. Un attacco "terrificante", ha aggiunto assicurando che gli Stati Uniti sono impegnati con la Francia per difendere la libertà d'espressione.