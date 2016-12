Kerry: Usa e Cuba non più nemici

Gli Stati Uniti e Cuba "non sono più nemici o rivali, ma vicini". Lo ha dichiarato il segretario di Stato statunitense John Kerry a L'Avana per la riapertura dell'ambasciata americana. "Grazie alla democrazia i cubani potranno modellare meglio il loro futuro - ha poi aggiunto -. Auspico che si onorino gli impegni sui diritti umani". La bandiera a stelle e strisce torna a sventolare a Cuba dopo 54 anni, per la prima volta dal 1961.