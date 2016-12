Kerry: "Usa con Ue contro l'Isis"

"Non ci faremo intimidire" e "non ci fermeremo fino a quando non avremo eliminato" l'ideologia dell'Isis "da questo mondo". Lo ha assicurato John Kerry, a Bruxelles per discutere le strategie antiterrorismo dopo l'incontro con il premier Charles Michel. Il segretario di Stato americanoha poi assicurato che "gli Usa sono determinati ad appoggiare il Belgio e gli altri Paesi Ue per la sfida al terrore", portando la solidarietà del presidente Obama.