Kerry: sconfiggeremo Daesh

"Sconfiggeremo 'Daesh'. Non saremo mai intimiditi dal terrorismo". Lo afferma il segretario di Stato americano, John Kerry, sottolineando che gli attacchi di Parigi "non cambiano i nostri programmi". "Non è uno scontro tra civiltà, ma uno scontro tra civiltà e barbarie". ha detto Kerry arrivando a sorpresa nella capitale francese per mostrare la solidarietà del popolo americano dopo gli attacchi terroristici.