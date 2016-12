Kerry:Russia e Cina spiano mie mail

E' "molto probabile" che la Cina e la Russia leggano "le mie email". La pesante accusa arriva dal segretario di stato, John Kerry, in un'intervista alla Cbs. "Sappiamo che hanno attaccato diversi interessi americani negli ultimi giorni", dice ancora, "per questo faccio attenzione a quello che scrivo". Lo spionaggio online, mette in evidenza Kerry, sono un tema che sarà affrontato a settembre tra Obama e il presidente cinese Xi Jinping.