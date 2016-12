Kerry: Mansour eliminato perché era un minaccia per le truppe Usa

Il leader talebano Mullah Akhtar Mansour è stato fatto oggetto di un raid americano perché rappresentava una "minaccia" per le truppe americane, per i civili afgani e per i colloqui di pace. Lo ha detto il segretario di stato Usa Kerry in visita in Birmania. "Mansour rappresentava una minaccia imminente per il personale Usa, per i civili afghani e per le forze di sicurezza afghane. Mansour si opponeva anche ai negoziati di pace".