Kerry: Isis colpevole di genocidio

Per gli Stati Uniti l'Isis sta compiendo un genocidio contro i cristiani, gli yazidi e gli sciiti. Lo ha dichiarato il segretario di Stato John Kerry, secondo cui gli jihadisti stanno commettendo crimini contro l'umanità. Tale definizione implica un maggiore coinvolgimento degli Usa nella lotta allo Stato islamico. "Siamo pronti a liberare alcune zone in mano ai terroristi per proteggere le minoranze che stanno subendo violenze", ha affermato Kerry.