Kerry: "Iran non avrà l'atomica"

"Non firmeremo alcun accordo che non blocchi la strada dell'Iran verso la bomba atomica e che non garantisca a noi e a tutti gli esperti al mondo che possiamo sapere cosa l'Iran stia facendo ed impedirle dunque di dotarsi di armi nucleari". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano John Kerry. "Avremo là esperti ogni giorno. Non è un'intesa per 10-15 anni, è per l'eternità", ha aggiunto.