Kerry festeggia riconquista Ramadi

Il segretario di Stato americano, John Kerry, plaude alle truppe irachene per l'avanzata a Ramadi. "Anche se Ramadi non è ancora completamente al sicuro e altre aree della città devono essere riprese, la bandiera dell'Iraq sventola e le forze nemiche hanno accusato una sconfitta". La città di Ramadi è ancora per un terzo nelle mani dell'Isis ma le truppe del califfato sono in ritirata.