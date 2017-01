Kerry contro Trump: "Inopportuno su Ue, Nato e Merkel"

John Kerry contro Donald Trump. Il segretario di Stato americano non ha esitato a definire "inopportune" le parole del presidente eletto, secondo cui l'Ue sarebbe uno strumento nelle mani della Germania e altri Paesi seguiranno l'esempio della Brexit. "E' entrato in maniera diretta nelle questioni politiche di altri Paesi", attaccando soprattutto Merkel, "uno dei leader più forti in Europa", ha detto Kerry.