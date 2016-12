Kerry: bisogna trattare con Assad

14:44 - "Gli Stati Uniti devono negoziare con Bashar al Assad per porre fine al conflitto in Siria entrato nel quinto anno". Lo ha affermato il segretario di Stato Usa John Kerry, in un'intervista alla Cbs. E' la prima volta che Kerry non ribadisce che Assad ha perso legittimità e che il percorso di pace è legato al suo abbandono del potere. Washington sta lavorando per "riaccendere" gli sforzi per trovare una soluzione politica facendo pressione su Assad.

