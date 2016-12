Kerry a sorpresa Baghdad per discutere con l'Iraq di lotta all'isis

Il segretario di Usa, John Kerry, è giunto a Baghdad per una visita non annunciata durante la quale discuterà con le autorità irachene la continuazione della guerra all'Isis. Nel dettaglio, sul tavolo di sarebbe un'offensiva per strappare allo Stato islamico Mosul. La visita avviene il giorno dopo che le truppe governative hanno strappato all'Isis la città di Hit, dall'importante valore strategico, nella provincia occidentale di Al Anbar.