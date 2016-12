Kerry a Hiroshima: "Gli Usa non chiederanno scusa al Giappone"

Il segretario di Stato americano John Kerry ha annunciato che non chiederà scusa da parte degli Stati Uniti al Giappone per la bomba atomica che distrusse Hiroshima. Il capo della diplomazia a stelle e strisce è in Giappone per il G7 dei ministri degli Esteri nell'ambito del quale lunedì è in programma una visita di omaggio a Hiroshima, dove deporrà una corona di fiori sul memoriale della tragedia del 6 agosto 1945, che uccise 140mila persone.