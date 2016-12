Kenya, uomo apre il fuoco in stazione di polizia e prende ostaggi

Un sospetto estremista è entrato in una stazione di polizia nel Kenya occidentale, sparando ad alcuni agenti. Lo riferiscono fonti di sicurezza parlando anche della presenza di ostaggi. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. Il capo della polizia keniota, Joseph Boinnet, ha fatto sapere che nell'area sono state dislocate forze speciali per liberare gli ostaggi e mettere fine all'emergenza.