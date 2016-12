Kenya, uccisa per difendere madre

La dottoressa Rita Fossaceca è stata uccisa in Kenya da un colpo di pistola mentre cercava di proteggere la madre, assalita con un machete. E' quanto risulta all'associazione For Life. Fossaceca era a Mjomboni, vicino a Malindi, con i genitori e lo zio. La dottoressa era una delle principali collaboratrici dell'associazione, che ha in corso diversi progetti di solidarietà in Africa.