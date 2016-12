Kenya, tre donne in burqa attaccano stazione di polizia: uccise

Hanno attaccato una stazione di polizia, in una località sulla costa del Kenya, in burqa: tre donne sono state uccise dagli agenti, come hanno reso noto le stesse forze dell'ordine. Il capo della polizia di Mombasa Parterson Maelo ha detto che le donne, prima di essere colpite, hanno accoltellato due agenti che sono rimasti feriti. Nessuna rivendicazione. Il Kenya è stato spesso in passato attaccato dai militanti del gruppo somalo Al Shabaab.