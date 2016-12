Kenya, Tir-cisterna esplode dopo incidente e tampone decine di vetture: almeno 30 morti

E' di almeno 30 morti il bilancio di un terribile incidente stradale in Kenya causato da un autotreno che trasportava gas chimico sulla strada tra Nairobi e Naivasha . Dopo un tamponamento, l'autista del Tir ha perso il controllo travolgendo altre decine di auto prima di esplodere. Secondo il vicedirettore dell'Unità per la gestione dei disastri 11 veicoli sono stati coinvolti nello scoppio.

Secondo quanto raccontano alcuni testimoni ai media del Kenya, il mezzo ha colpito un furgone che aveva davanti e ha provocato una serie di schianti a catena. I feriti sono stati trasportati negli ospedali locali oppure a Nairobi per ricevere cure specializzate.



Secondo un'indagine preliminare della polizia, il conducente ha perso il controllo del veicolo a causa di una buca che c'era sulla strada. L'autostrada in questione è una delle più utilizzate del Paese e collega Nairobi non solo con l'ovest del Kenya, ma anche con Paesi vicini come Uganda, Ruanda, Repubblica democratica del Congo e Sud Sudan.