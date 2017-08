Kenya, scontri a Nairobi: 10 morti tra cui una bambina di 9 anni

Kenya, scontri e violenze dopo le elezioni presidenziali Ansa 1 di 45 Ansa 2 di 45 Ansa 3 di 45 Ansa 4 di 45 Ansa 5 di 45 Ansa 6 di 45 Ansa 7 di 45 Ansa 8 di 45 Ansa 9 di 45 Ansa 10 di 45 Ansa 11 di 45 Ansa 12 di 45 Ansa 13 di 45 Ansa 14 di 45 Ansa 15 di 45 Ansa 16 di 45 Ansa 17 di 45 Ansa 18 di 45 Ansa 19 di 45 Ansa 20 di 45 Ansa 21 di 45 Ansa 22 di 45 Ansa 23 di 45 Ansa 24 di 45 Ansa 25 di 45 Ansa 26 di 45 Ansa 27 di 45 Ansa 28 di 45 Ansa 29 di 45 Ansa 30 di 45 Ansa 31 di 45 Ansa 32 di 45 Ansa 33 di 45 Ansa 34 di 45 Ansa 35 di 45 Ansa 36 di 45 Ansa 37 di 45 Ansa 38 di 45 Ansa 39 di 45 Ansa 40 di 45 Ansa 41 di 45 Ansa 42 di 45 Ansa 43 di 45 Ansa 44 di 45 Ansa 45 di 45 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A sparare, secondo alcuni testimoni, sarebbe stata la polizia, che a Mathare (quartiere leale al leader dell'opposizione Raila Odinga, il cui partito ha respinto i risultati del voto definendolo una farsa) ha esploso "colpi sporadici" contro i manifestanti.



La bimba non è stata peraltro l'unica vittima degli scontri: fonti sanitarie hanno infatti riferito di altri 9 giovani uccisi dalla polizia a Kisumu, altro quartiere sotto il controllo di Odinga. La polizia, da parte sua, sostiene che le uccisioni sono da collegarsi a episodi di sciacallaggio. Diversi i feriti: nell'ospedale di Kisumu sono ricoverate quattro persone con ferite di arma da fuoco e almeno altre sei con traumi da pestaggio. Secondo il Kenya National Commission on Human Rights, Ong che si occupa della difesa dei diritti umani nel Paese, i morti sono invece almeno 24, 17 dei quali nella sola Nairobi.



L'opposizione accusa l'esercito e dà un nuovo bilancio: più di 100 morti - Secondo l'opposizione, in Kenya "le forze di sicurezza hanno ucciso più di cento persone, tra cui dei bambini, durante la repressione delle proteste seguite all'annuncio della rielezione del presidente uscente Uhuru Kenyatta". La notizia è stata riportata da media locali. Gli uomini dell'opposizione non hanno fornito prove del numero di uccisi. Uno dei suoi esponenti, James Orengo, ha però accusato le forze dell'ordine di aver provocato le violenze.