7 aprile 2015 Kenya, migliaia di studenti in piazza Manifestazione di oltre 2.500 persone omaggia le vittime del campus di Garissa. Slogan contro la polizia: si chiede maggiore sicurezza

15:06 - Almeno 2.550 persone hanno manifestato contro il terrorismo e per commemorare le vittime della strage del campus a Garissa, in Kenya. Lo riporta la Bbc online. Un altro corteo, che ha radunato centinaia di studenti, si è svolto invece a Nairobi. Nella capitale i manifestanti hanno urlato slogan contro gli jihadisti e poi hanno chiesto al governo risarcimenti per le famiglie degli studenti massacrati e maggiore sicurezza nelle università.

Nella capitale i manifestanti hanno urlato slogan contro gli jihadisti del tipo "siamo stanchi degli Shabaab", e poi si sono fermati davanti al palazzo presidenziale chiedendo risarcimenti per le famiglie degli studenti massacrati, la costruzione di un memoriale per le vittime e maggiore sicurezza nelle Università e in tutto il Paese contro la minaccia terrorista. "Noi potremmo essere i prossimi", ha detto Walter Mutai, uno studente di 22 anni di Statistica all'Università di Moi. "Gli jihadisti possono colpire ovunque e noi non ci sentiamo sicuri".



Il corteo di studenti ha anche attraversato una strada dove stazionano solitamente soldati e rivolgendosi ai militari i giovani hanno urlato: "Dove eravate voi?", riferendosi ai ritardi della polizia nel rispondere all'assalto degli Shabaab al campus. Simili slogan sono stati indirizzati anche contro un presidio della polizia. Il governo del presidente Uhruru Kenyatta è stato aspramente criticato da alcuni media per i ritardi nella reazione contro gli jihadisti. Lunedì però il governo ha negato tali accuse.