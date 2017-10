Kenya, leader opposizione: elezioni farsa, vanno ripetute di nuovo

Per il leader dell'opposizione kenyana, Raila Odinga, le elezioni presidenziali sono state una "farsa" e "si deve tornare alle urne entro 90 giorni". Il voto del 26 ottobre è stato una ripetizione di quello dell'8 agosto, annullato poi dalla Corte Suprema per irregolarità. Il Kenya è "in serio pericolo - ha aggiunto Odinga -: il presidente Kenyatta sta tentando di distruggere le istituzioni del nostro Paese".