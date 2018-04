Una spaccatura nel terreno lunga dieci chilometri e larga fino a venti metri in futuro potrebbe dividere l'Africa in due. E' l'allarme lanciato dai geologi in merito alla gigantesca frattura apertasi nel sud-ovest del Kenya, in piena Rift Valley. La crepa è stata causata da piogge, alluvioni e terremoti che hanno colpito il Paese per settimane ed esteso la linea di faglia che taglia in due il continente.