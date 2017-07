Kenya, italiana uccisa durante una rapina in villa a Mombasa

Una donna italiana di 71 anni, Maria Laura Satta, è stata uccisa durante una rapina in una villa di Mombasa, in Kenya . Ferito gravemente il marito, il 72enne Luigi Scassellati. A dare la notizia, che è stata confermata dalla Farnesina, il sito Africa Express. A scoprire quanto era accaduto sarebbe stato un amico della coppia, recatosi nell'abitazione dei due. L'ambasciata e il console onorario a Mombasa sono in contatto con i familiari della vittima.

La vittima e il coniuge, due pensionati originari del Cremonese dove sono titolari di una nota azienda, sarebbero stati barbaramente percossi dagli aggressori a colpi di panga e bastone. Per la donna non c'è stato nulla da fare, mentre l'uomo è stato trasportato al Mombasa Hospital: non sarebbe in pericolo di vita. La scoperta, riporta Africa Express, è stata fatta da un amico della coppia che ha raccontato di essersi trovato davanti a uno spettacolo raccapricciante, con i corpi a terra e sangue ovunque.