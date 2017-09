Kenya, incendio in un dormitorio di un liceo: morte 7 studentesse

Sette studentesse sono morte nell'incendio divampato nel dormitorio di un liceo a Nairobi. Lo ha annunciato il ministro dell'educazione, precisando che non si conoscono ancora le cause del rogo. La Moi Girls High Schhol resterà chiusa per due settimane. Nel 2016 126 scuole superiori hanno subito attacchi incendiari in quelle che sembravano essere proteste degli studenti per l'accorciamento delle vacanze e la limitazione delle visite dei genitori.