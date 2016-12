Kenya,governo: "Uccisi 100 shaabab"

21:08 - Nelle operazioni di rappresaglia per la strage di sabato in Kenya, quando 28 persone sono stato trucidate perché non musulmane, i militari "hanno ucciso 100" miliziani islamici shaabab, "distrutto quattro veicoli e il campo dove il crimine è stato pianificato". Lo ha annunciato il vicepresidente del Kenya, William Ruto, in un comunicato nel quale ha spiegato che "due operazioni sono state condotte con successo al di là del confine (somalo, ndr)".