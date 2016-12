Kenya, governo annuncia chiusura campo profughi di Dadaab

Il ministro dell'Interno del Kenya, Joseph Nkaissery, ha annunciato che il governo keniota intende chiudere il campo profughi di Dadaab, ritenuto il più grande del mondo. La decisione è stata condannata dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani e per i rifugiati, sia interne che internazionali. Il campo di Dadaab, che ospita circa 328mila rifugiati somali, è ritenuto un rischio per la sicurezza del Kenya, che teme l'infiltrazione di estremisti islamici di al-Shabab.