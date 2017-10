Kenya: conferma ufficiale, Kenyatta ha vinto le elezioni

Una quadro a tinte fosche - Va sottolineato con forza che si è trattato di elezioni fortemente problematiche. In 25 collegi elettorali, soprattutto quelli in cui l’opposizione era più forte, le votazioni non si sono neppure svolte, perché non è stato possibile consegnare il materiale elettorale. Questo è avvenuto soprattutto, ma non solo, per le violenze perpetrate sia da parte dei contestatori sia da parte delle forze dell’ordine. Il bilancio ufficiale è di una decina di morti.



Numeri ballerini - Il numero dei votanti e le preferenze sono tutto fuorché certi. In un primo annuncio, il presidente della commissione elettorale, Wafula Chebukati, aveva parlato di 6 milioni e mezzo circa di votanti. Alla fine, invece, i voti aggiudicati a Kenyatta sono stati 7 milioni e 400 mila, il 90% circa di quelli che aveva ricevuto l’8 agosto, e questo aumento non è chiaro.



Un clima fortemente intimidatorio - L'ultima seduta della Corte suprema kenyana è stata funestata da un grave avvertimento. Il giorno prima della seduta, l'autista della vicepresidente della Corte Suprema era stato gravemente ferito in un attentato avvenuto in pieno giorno in una delle strade principali di Nairobi. La seduta della Corte, così, non ha raggiunto il quorum, perché molti giudici hanno ritenuto più saggio restare a casa loro.



L'opposizione: "Elezioni farsa. Sono da ripetere" - Il leader dell'opposizione, Raila Odinga, ha definito una "farsa" queste elezioni e ha detto che "si deve tornare alle urne entro 90 giorni". L’opposizione sostiene che il Kenya è "in serio pericolo" e che Kenyatta sta tentando di "distruggere le istituzioni del nostro Paese". L’appello dello stresso Odinga ad evitare scontri diretti con i militanti del campo opposto e con le forze dell'ordine è stato seguito solo parzialmente dai suoi sostenitori.