Kenya,attacco Al Shabaab: 14 morti

Almeno 14 persone sono state uccise e altre 11 sono rimaste ferite in seguito a un attacco di miliziani Al Shabaab in un villaggio in Kenya vicino alla città di Mandera, nel nordovest del Paese. Lo riportano i media locali. Solo negli ultimi otto mesi, il gruppo jihadista ha ucciso nella regione 85 persone, tutte non musulmane.