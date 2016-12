Kenya, aerei bombardano due basi dei militanti di al Shabaab in Somalia

01:45 - L'aviazione keniana ha bombardato due basi dei militanti di al Shaabab in Somalia. Lo riferisce la Bbc online. E' la prima risposta militare dopo l'attacco compiuto dagli estremisti islamici nel campus universitario di Garissa, in Kenya, dove hanno perso la vita quasi 150 persone.

I jet hanno bombardato i campi di Gondodowe e Ismail, entrambi nella regione a confine con il Kenya. "Abbiamo colpito due zone in quanto secondo le informazioni in nostro possesso, è da lì che provengono i miliziani che attaccano il Kenya", ha riferito un portavoce delle forze militari.



Testimone: "In raid feriti tre civili" - Un testimone ha riferito che i raid aerei hanno causato il "ferimento di tre civili" e che le bombe sganciate dai jet hanno "colpito bestiame e pozzi in un'area dove non erano presenti gli jihadisti". In precedenza il portavoce delle forze armate del Kenya, David Obonyo, aveva affermato che "due campi degli al Shabaab erano stati distrutti".