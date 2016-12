Kenya, 4 arresti per l'omicidio della dottoressa italiana Rita Fossaceca

Le autorità del Kenya hanno arrestato quattro persone per l'omicidio di Rita Fossaceca , il medico di Novara ucciso con un colpo di pistola durante una rapina a Mjomboni. Come riferito dal portavoce della polizia Charles Owino, "prima sono state arrestate tre persone che lavoravano all'interno della casa. Poi è finito in manette il presunto mandante dell'aggressione".

"Sabato sera gli italiani avevano fatto i bagagli e si preparavano a partire. Cenavano sulla veranda della casa, così i criminali sono potuti entrare indisturbati dal retro dell'edificio", ha aggiunto il portavoce della polizia.



"Abbiamo per questo subito sospettato che fosse implicato nella vicenda qualche interno alla casa, perché nessuno fuori sapeva che gli italiani stavano per partire. Ecco perché siamo andati ad arrestare il cuoco, il lavandaio e il giardiniere", ha aggiunto. Owino ha anche riferito che è stata recuperata parte della refurtiva.



Rita Fossaceca, 51 anni, lavorava come radiologo all'ospedale Maggiore di Novara. Da alcuni anni collaborava con l'associazione For Life Onlus. La dottoressa e le due infermiere, Monica Zanellato e Paola Lenghini, rimaste ferite, erano giunte al termine del turno di due settimane che avevano deciso di trascorrere nel villaggio di Mijomboni, dove la onlus ha installato un ambulatorio che segue l'orfanotrofio.