Kentucky, agente spara a uomo di colore e lo uccide

Pistola

Grande la tensione a Louisville, in Kentucky, per l'ennesimo episodio di un agente che ha sparato ad un uomo di colore uccidendolo. Il poliziotto era intervenuto vicino a un centro commerciale dopo una chiamata per molestie ad una donna. Il sospetto lo avrebbe minacciato con un'asta di metallo. E' stato così raggiunto due volte dai proiettili, decedendo poi in ospedale. L'agente è stato messo in aspettativa.