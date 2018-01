Kazakistan, prende fuoco un autobus: morti 52 passeggeri

Le cause dell'incendio non sono ancora chiare ma gli investigatori sospettano che potrebbe essere stato innescato da un cortocircuito. L'incidente è avvenuto su una strada nella regione di Aktobe.



Secondo quanto riferito da fonti del ministero dei Servizi di emergenza, il veicolo era registrato in Kazakistan. I due conducenti, entrambi kazaki, sono sopravvissuti. Lo riferisce il portavoce del Comitato per le situazioni di emergenza del Kazakistan al ministero dell'Interno, Ruslan Imankulov.



I cinque sopravvissuti alla tragedia sono stati portati in un ospedale nel distretto di Irgiz. "Hanno riportato ferite lievi", ha precisato il portavoce come riportato dall'agenzia Interfax.