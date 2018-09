Kavanaugh in lacrime: "Sono innocente, non mi farò intimidire"

Il giudice Brett Kavanaugh si ferma per un istante e scoppia in lacrime mentre legge la dichiarazione di apertura della sua testimonianza davanti alla commissione Giustizia del Senato. "Sono innocente rispetto a queste accuse", ha dice, "non ho mai aggredito sessualmente nessuno". Kavanaugh ha anche assicurato che non si farà "intimidire, potete sconfiggermi nel voto finale ma non riuscirete a farmi lasciare, mai".