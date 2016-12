Kate e William in viaggio ufficiale in India

La coppia reale inglese fa il primo viaggio ufficiale dopo una pausa di quasi due anni e sceglie l'India per questa prima trasferta. Lasciati i piccoli George e Charlotte nelle capaci seppur borghesi mani di nonna Carole, i duchi William e Kate saranno impegnati in Asia per tutta la prossima settimana. All'hotel Taj Mahal Palace Kate ha sfoggiato un abito rosso a fantasia indiana, quella che voci di Palazzo hanno definito la prima delle 22 mise che costituirebbero il suo bagaglio. In questa occasione la coppia ha reso omaggio alle vittime dell'attentato del 2008. Massimo riserbo sull'agenza degli eventi che Kate e William seguiranno: tutti gli spostamenti dei Reali verranno resi noti sempre all'ultimo minuto per timore di attentati.