Kashmir, giornata di scontri in distretti indiani: almeno 16 morti

Almeno 16 persone sono morte e 50 sono rimaste ferite in una serie di scontri registrati in due distretti dello Stato di Jammu e Kashmir, in India. Gli incidenti più gravi si sono verificati nei villaggi di Dragad e Kachdoora del distretto di Shopian, dove dieci militanti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, che a loro volta hanno perso tre uomini. L'altro distretto coinvolto negli scontri a fuoco è stato quello di Anantnag.