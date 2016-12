Kashmir, fine settimana di sangue: almeno 21 morti e 200 feriti

Lo Stato indiano di Jammu e Kashmir ha vissuto un fine settimana di violente manifestazioni e di sangue dopo l'uccisione venerdì del giovane comandante separatista Buhran Wali. Il bilancio è di 21 morti, fra cui un poliziotto, e 200 feriti. Tre agenti inoltre risultano al momento dispersi. Nonostante un severo coprifuoco, molte migliaia di persone sono scese in strada anche domenica per manifestare per l'indipendenza della regione.