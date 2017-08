Kashmir, 30 feriti e 100 arresti in anniversario morte di militante

Almeno 30 persone sono rimaste ferite e quasi 100 sono finite in prigione in diversi scontri fra manifestanti e forze dell'ordine nello Stato indiano di Jammu e Kashmir in occasione del primo anniversario dell'uccisione del giovane militante separatista islamico Burhan Wani. Lo riferisce il quotidiano Kashmir Reader. Alla vigilia della ricorrenza, le autorità locali avevano disposto la sospensione di internet e l'imposizione di un coprifuoco.