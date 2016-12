Karadzic annuncia ricorso all'Aja

Presenterà ricorso in appello l'ex leader serbo-bosniaco Radovan Karadzic, condannato dal Tribunale penale internazionale dell'Aja a 40 anni di reclusione per crimini contro l'umanità e genocidio nella guerra della ex Jugoslavia. La pena, legata alle atrocità in molte località bosniache, tra cui Sarajevo, e al massacro di Srebrenica, è stata decisa dai giudici nella sentenza di primo grado. Il ricorso è stato annunciato dal legale di Karadzic.