Kansas, aggredita brutalmente da uno sconosciuto: il video-shock

Immagini scioccanti quelle provenienti dalla polizia di Wichita, in Kansas. Una donna di 58 anni è stata brutalmente aggredita a Topeka all'ingresso di un condominio. Le telecamere di sicurezza mostrano un uomo che, dopo aver seguito la 58enne, improvvisamente la picchia con un bastone. L'aggressore, che non ha preso nulla dalla vittima, è scappato e di lui non si hanno più tracce.