Kamikaze vicino a consolato Usa in Arabia Saudita: 2 feriti

Nel giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, un kamikaze si è fatto saltare in aria vicino al consolato Usa nella città saudita di Gedda, ferendo due agenti. L'attentatore ha attivato l'esplosivo quando una guardia di sicurezza, notando il suo atteggiamento sospetto, si è avvicinata per controllare. Nel 2004, in un altro attacco allo stesso consolato, morirono nove persone.